Maltempo - Vigili del fuoco al lavoro anche per piante pericolanti nella zona di Civita Castellana

Condividi la notizia:











Gallese – Allagate quattro case a Gallese, chiusa la strada per Orte scalo.

Il maltempo flagella la Tuscia, in particolare nella zona di Civita Castellana, Orte e Gallese.

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Gallese in via Salvo D’Acquisto dove quattro abitazioni si sono riempite d’acqua nei piani bassi, dove ci sono le taverne. I pompieri stanno aiutando le famiglie a sgomberare gli appartamenti per svuotarli e metterli in sicurezza.

Allagata anche la strada che collega Gallese ad Orte Scalo che al momento √® stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto c’√® anche la protezione civile.

I vigili del fuoco sono stati chiamati pure per una serie di alberi pericolanti, piccoli allagamenti e difficoltà alla circolazione nella zona di Civita Castellana.

Condividi la notizia:











10 giugno, 2020