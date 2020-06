Arci Viterbo, distribuite oltre 20mila mascherine

Salute - I dispositivi sono andati a 57 associazioni che hanno operato nel viterbese per garantire l’assistenza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dagli inizi di marzo, quando il periodo di restrizione dei movimenti legato all’emergenza sanitaria del Covid-19 è iniziato, Arci Viterbo ha distribuito alle altre organizzazioni del terzo settore della provincia dispositivi di protezione individuale per permettere di svolgere le attività di assistenza in sicurezza.

Le mascherine sono state donate dalla regione Lazio al forum del terzo settore Lazio che, nella Tuscia, si è avvalso di Arci Viterbo per consegnarle a tutte le organizzazioni che ne hanno fatto richiesta. Dall’inizio del lockdown a oggi le mascherine distribuite sono state 20mila e sono andate a 57 associazioni che hanno operato nel viterbese per garantire l’assistenza.

La nostra attività di raccolta e distribuzione delle mascherine è stata possibile grazie alla regione Lazio e al forum del terzo settore Lazio. Un ringraziamento particolare va alle volontarie e ai volontari di Arci servizio civile che si sono impegnati per assicurare l’attività in un periodo difficile. Ringraziamo tutte le associazioni coinvolte che, con il loro sforzo hanno garantito aiuti concreti alle fasce di popolazione più colpite dall’emergenza; il ruolo delle organizzazioni del terzo settore e della solidarietà è stato, ed è ancora, determinante per riuscire a superare questa crisi.

Arci comitato provinciale Viterbo

30 giugno, 2020