Viterbo – Il boss della ‘ndrangheta Iannazzo a Belcolle.

E’ quanto riporta Adkronos che l’avrebbe appresa da fonti riconducibili al Dap.

Vincenzino Iannazzo, al quale erano stati concessi i domiciliari per motivi di salute in relazione al Coronavirus, torna in custodia cautelare in carcere a Viterbo.

Il boss della ‘ndrangheta però necessita ancora di cure e sarà dunque ricoverato nel reparto di medicina protetta dell’ospedale Belcolle di Viterbo.

La disposizione è stata presa in applicazione al decreto del ministro della Giustizia Bonafede sulla revisione delle scarcerazioni dei detenuti del 41bis che erano state concesse durante la fase acuta dell’emergenza Covid.

4 giugno, 2020