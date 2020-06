“I carabinieri sono una presenza fondamentale al fianco delle persone”

Viterbo - Vincenzo Fini e Filippo Ranocchiari (Fratelli d'Italia) per il 206esimo anniversario dell'arma

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un supporto prezioso e costante al servizio della comunità.

L’arma dei carabinieri, che celebra oggi il 206esimo anniversario, è una presenza fondamentale al fianco delle persone nella tutela della legalità e del controllo del territorio.

A tutti i carabinieri ed in particolare al comandante provinciale, colonnello Andrea Antonazzo vanno i nostri migliori auguri ed un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, con impegno e dedizione, per garantire la sicurezza delle persone.

Vincenzo Fini

Portavoce comunale Fratelli d’Italia

Filippo Ranocchiari

Coordinatore comunale Fratelli d’Italia

5 giugno, 2020