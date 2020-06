Chiuso un tratto della circonvallazione Almirante

Viterbo - Tra la Tuscanese e la Teverina, in direzione via Genova

Viterbo – Chiuso un tratto della circonvallazione Giorgio Almirante.

Intervento di manutenzione in corso sulla Almirante, meglio conosciuta dai viterbesi come tangenziale semianello.

Divelte alcune griglie di scolo. Per riposizionarle รจ stato necessario chiudere momentaneamente al traffico un tratto di strada, precisamente quello compreso tra la strada Tuscanese e l’uscita per la strada Teverina, in direzione via Genova.

Sul posto, una pattuglia della polizia locale per deviare il traffico.

27 giugno, 2020