“Consiglio comunale non convocato perché la domanda dell’opposizione era irricevibile”

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Le opposizioni (ma ormai sarebbe corretto parlare di “opposizione”, visto che da tempo seguono la medesima linea condivisa) lamentano una presunta violazione delle loro prerogative, in quanto la maggioranza non avrebbe convocato il consiglio comunale nei termini previsti dalla legge a seguito di una loro specifica richiesta.

Ebbene occorre chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto, non vi è stata nessuna prevaricazione e/o volontà di sottrarsi al confronto. Semplicemente il consiglio non è stato convocato poiché la richiesta presentata dall’opposizione era del tutto generica e priva degli specifici punti di discussione e come tale non può essere accolta (di questo è stato informato anche il prefetto).

Non credo occorra aggiungere altro.

Se come scrivono, invece, hanno temi specifici di cui discutere ben venga il confronto (anche duro ma rispettoso), basta che ne facciano richiesta e saremo ben felici di discutere di temi che interessano i cittadini.

Ciò detto, viene spontanea una riflessione: se i presupposti del nuovo corso politico dell’opposizione sono questi, non immaginiamo come potrebbero approcciarsi al governo di questa città (tutti insieme poi si vedrà). Fortunatamente il giudizio non spetta a loro (e neanche a noi), ma ai cittadini di Orte.

Angelo Giuliani

Sindaco di Orte

Orizzonte comune Orte

