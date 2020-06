“Falli di gomma e vibratori nel sito etrusco dell’Acquarossa, senza dubbio sono statuette votive”

Il giornale di mezzanotte - Ambiente - Web scatenato di fronte al ritrovamento "a luci rosse" fatto dai volontari di Viterbo Clean up che hanno ripulito l'area e condiviso la scoperta sui social

Condividi la notizia:











Viterbo – Falli di gomma e vibratori al sito etrusco dell’Acquarossa.

L’area è spesso oggetto di scarico abusivo di tutti i tipi di rifiuti, ma tra quelli ritrovati ieri da Viterbo Clean up ce ne sono stati alcuni decisamente atipici.

Falli di gomma e vibratori, ma anche uno speculum vaginale, sono soltanto alcuni degli oggetti erotici che qualcuno ha deciso di buttare al sito etrusco. Magari non sapendo come disfarsene.

D’altronde il dubbio è lecito: vanno nella plastica o nell’indifferenziato? Chiamare Viterbo ambiente per avere delucidazioni poteva essere imbarazzante. “Allora ok – devono aver pensato gli autori del gesto – lanciamo tutto in un sito archeologico, magari qualcuno li scambia per reperti antichi”.

E via la busta dal finestrino che però non è sfuggita agli operatori dell’organizzazione ambientale.

“Finalmente possiamo dire quale sia l’oggetto più strano che abbiamo mai trovato” dichiarano i volontari di Viterbo Clean up.

Il loro commento non lascia spazio a mezzi termini.

“Chiaramente – scrivono – una testa di cazzo non poteva che buttare una busta piena di cazzi! Ps: Se a qualcuno interessa abbiamo messo da parte il pugno”.

Il pugno a cui si riferiscono è un oggetto usato nei giochi erotici più estremi e che si trovava nella stessa busta.

Il web, di fronte al post Facebook pubblicato da Viterbo Clean up, si è indignato ma si è anche scatenato in commenti a doppio senso di tutti i tipi. Quale occasione più ghiotta.

“Vi è proprio capitata una giornata del cazzo per pulire” scrive Filippo. “Ce n’è per tutti gusti – commenta invece Daniela -. Il lockdown è finito, i passatempo non servono più”.

“Addirittura noto uno speculum vaginale. Un ginecologo mancato?” si chiede Cristiana. “Per averli buttati – ipotizza Mammo Rappo – l’unica spiegazione è che se so comprati un cavallo”.

Ma qualcuno propone un’ipotesi storica. “In un sito etrusco – sostiene Anna – sono senza dubbio delle statuette votive”.

Nonostante l’ironia che può aver suscitato la scoperta, si tratta comunque di rifiuti abbandonati abusivamente nell’ambiente e che i volontari che da anni si occupano di ripulire le aree di degrado della Tuscia, hanno provveduto a smaltire.

Condividi la notizia:











5 giugno, 2020