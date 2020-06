Civita Castellana - Comune - Annuncio del sindaco a inizio seduta di consiglio e nemmeno un anno dall'elezione

di Giuseppe Ferlicca

Civita Castellana – Franco Caprioli si è dimesso. Il sindaco di Civita Castellana ha protocollato le dimissioni a nemmeno un anno dalla sua elezione.

Per il primo cittadino e la sua amministrazione adesso scattano i venti giorni previsti.

In questo lasso di tempo, Caprioli potrà tornare sui suoi passi.

La notizia è arrivata dal presidente del consiglio Turchetti in apertura di una seduta iniziata ampiamente oltre i tempi previsti. E subito dopo Turchetti è stata la volta del sindaco, che ha confermato quanto ormai stava circolando. Tutto vero. Lascia.

Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva accusato un malore e la sua presenza era data in forse nella seduta odierna. Invece c’è.

Doveva essere il consiglio della ripartenza, dopo l’intesa nella Lega, il cambio degli assessori, la giunta rinnovata e proprio oggi sarebbero dovuti entrare i nuovi ingressi.

Invece l’apertura è stata tutta per Caprioli, per annunciare una svolta, non però, quella attesa.

