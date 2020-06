Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli - FOTOCRONACA

di Michele Mari

Montefiascone – Incendio di sterpaglie vicino alle case, paura in via Carpine.

Ieri pomeriggio intorno alle 17, per cause in corso d’accertamento, si è sviluppato un incendio in via Carpine nella frazione Mosse a Montefiascone.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo vicino ad alcune abitazioni e alla strada.

Paura per i residenti delle case all’inizio della via ma fortunatamente non ci sono stati danni a persone o abitazioni.

Ad andare a fuoco circa tremila metri quadrati di sterpaglie. Le fiamme hanno interessato anche alcuni attrezzi agricoli che erano in un campo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli equipaggiati con una jeep con modulo antincendio e un’autopompa serbatoio.

I pompieri hanno spento le fiamme e bonificato l’area.

L’intervento è durato circa un’ora e mezza.

Michele Mari

5 giugno, 2020