La fascia del sindaco di Bagnoregio ai piedi del Crocifisso di Civita per chiedere la fine della pandemia

E' stata posizionata da Luca Profili e padre Luca nella chiesa di San Donato

Bagnoregio – La fascia tricolore del sindaco Luca Profili, dono devozionale per chiedere la fine della pandemia del Covid-19, è ai piedi del Crocifisso di Civita di Bagnoregio.

Ieri è stata posizionata nella chiesa di San Donato all’interno di un quadro, con al lato il breve racconto del significato. Una storia tradotta in inglese e cinese, così da renderla accessibile ai molti visitatori che ogni anno raggiungono il borgo sospeso sulla Valle dei Calanchi.

Il primo cittadino l’ha consegnato nelle mani di padre Luca, nel giorno della festa della Madonna Liberatrice. “O Gesù, fai cessare, ti preghiamo, come l’hai già fatto in passato, questo flagello che colpisce tutto il mondo e particolarmente la nostra amata patria”. Con queste parole, il 30 marzo 2020, il sindaco Profili si è raccolto in preghiera davanti al Crocifisso di Civita.

La fascia tricolore è il suo dono per chiedere la grazia a nome e per conto di tutta la comunità di Bagnoregio, durante i giorni della grande paura del mondo per la pandemia causata dal Covid-19.

8 giugno, 2020