Covid-19 - L'Organizzazione mondiale della sanità: "Può aumentare il rischio di infezione, meglio disinfettare le mani"

Ginevra – “No ai guanti, nemmeno al supermercato”.

“L’Oms non raccomanda l’uso di guanti da parte delle persone, in comunità. L’uso di guanti può infatti aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso“.

Il chiarimento sul sito dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una sezione su domande e risposte per quanto riguarda mascherine e guanti.

“Pertanto, in luoghi pubblici come i supermercati – ci legge – oltre al distanziamento fisico, l’Oms raccomanda l’installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all’ingresso e all’uscita. Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus”.

8 giugno, 2020