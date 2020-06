“Non torno in consiglio comunale fino a quando non sarà data attenzione a Bagnaia”

Ex comune nell'abbandono - La protesta di Elisa Cepparotti (Lega) che non voterà i provvedimenti della sua maggioranza, in linea con Scardozzi (FdI) - Dall'opposizione Frontini (Viterbo 2020) rincara la dose: "Situazione inaccettabile"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Tornerò in consiglio comunale quando Bagnaia avrà l’attenzione che merita”. Elisa Cepparotti, consigliera comunale della Lega, il gruppo più consistente nella maggioranza che sostiene il sindaco Arena, fa sul serio.

Non sosterrà col suo voto i provvedimenti del centrodestra, finché l’ex comune la smetterà di essere la Cenerentola di Viterbo. Con l’appoggio di Scardozzi (FdI).

“Tornerò in consiglio comunale – spiega Cepparotti – dopo che avranno tagliato l’erba e data la giusta attenzione, quella che merita, alla frazione”.

Un malcontento che lega consiglieri attuali a quelli passati, come Arduino Troili,ma pure maggioranza e opposizione.

Non basta l’annuncio di Villa Lante che dal 18 giugno riapre. Tanti problemi restano irrisolti. Da troppo tempo.

Chiara Frontini (Viterbo 2020) ieri era davanti al cancello della villa insieme ad Alfonso Antoniozzi (Viterbo 2020), alla stessa Cepparotti e Antonio Scardozzi (FdI). Per dare supporto alla manifestazione organizzata dai residenti. Sono stanchi d’essere trascurati e di vedere l’ex comune finito con le sue bellezze nel dimenticatoio.

“È inaccettabile – dice Frontini – Bagnaia è un gioiello del nostro comune, non è tollerabile che sia sempre considerata la Cenerentola del turismo. O si capisce che dobbiamo creare un circuito, un sistema con tutte le bellezze degli ex comuni, oppure non abbiamo futuro”.

Non manca solo la progettazione, fa acqua anche l’ordinaria amministrazione: “Questa storia della mancanza di manutenzione deve finire – sostiene Frontini – come l’anno scorso, quando non c’era la pandemia, tutta la città e gli ex comuni sono sommersi dall’erba e dall’incuria. Eppure l’appalto lo paghiamo, e salato”.

E se Villa Lante riapre, altri problemi restano. “Quello degli infestanti – spiega Antonio Scardozzi (FdI) -c’è stata una forte sollecitazione da parte dei cittadini e chiaramente mi farò portavoce presso la maggioranza, sperando che sia accolta la mia richiesta altrimenti valuterò il da farsi . Certo, l’assenza a una manifestazione del genere dell’assessore alle frazioni non è una bella partenza”.

Per una volta opposizione e maggioranza sono allineate. Anche perché, su come vanno le cose a Bagnaia sarebbe difficile pensarla diversamente.

7 giugno, 2020