Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena in occasione del 206esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi 5 giugno ricorre il 206esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Oltre due secoli di attività a difesa del territorio e dei cittadini.

In questo anno, oltre alle delicate e quotidiane operazioni necessarie per combattere criminalità e tanti altri reati, i militari dell’Arma, insieme alle altre forze di polizia, si sono ulteriormente distinti sul campo nell’ambito dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

Una costante, indispensabile e preziosa presenza per il rispetto delle misure di sicurezza, sia per quanto riguarda il contenimento dei contagi sia per quanto riguarda il controllo del territorio.

All’Arma dei Carabinieri un sentito ringraziamento per il quotidiano lavoro portato avanti nel nostro paese, in particolar modo ai carabinieri del comando provinciale di Viterbo, egregiamente guidato dal comandante Andrea Antonazzo.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

5 giugno, 2020