Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena: "In settimana porteremo la delibera in commissione"

di Daniele Camilli

Viterbo – “Il pagamento dell’Imu verrà spostato a ottobre”. A dare la sua parola è il sindaco di Viterbo Giovanni Arena. La giunta starebbe lavorando a una delibera che dovrebbe essere presentata già in settimana.

“Sposteremo l’Imu a ottobre – ha detto Arena -. Questo per alleggerire i cittadini dalle conseguenze economiche immediate dovute all’emergenza Coronavirus. Era previsto per il 16 giugno. Stiamo lavorando alla delibera da portare in commissione entro metà settimana e in consiglio alla fine di giugno”.

L’Imu è un’imposta municipale che si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate in determinate categorie catastali, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in quello di leasing.

8 giugno, 2020