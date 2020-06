Parcheggio di via Sant’Antonio dopo un anno ancora transennato

Viterbo - Off limits una parte e ancora chiusa la fermata dell'ascensore - Ricci (Pd): "Mi informerò ma temo la risposta"

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Parcheggio di via Sant’Antonio. La chiusura di una parte, per la caduta di alcuni sassi, ha compiuto un anno, ma dall’amministrazione comunale nessun festeggiamento.

Brutta ricorrenza, meglio non pensarci. Il primo marzo 2019, alcuni sassi caduti nell’ultimo tratto, quello che porta alla fermata dell’ascensore verso duomo e valle Faul, hanno suggerito di transennare l’area in attesa di capire il da farsi.

Ragioni di sicurezza. Ragioni ancora in essere oggi, mentre quelle di sistemare la situazione sembrano lontane dal venire.

Più di un anno, in una zona recuperata dalla precedente amministrazione, all’epoca era assessore ai Lavori pubblici Alvaro Ricci.

“Probabilmente si tratta di un intervento di rilievo – osserva Ricci – certo, mi stupisco di come con tutti gli investimenti che quest’amministrazione manda in avanzo, senza utilizzarli, non si programmi la sistemazione”.

Non c’è solo la riapertura del passaggio verso l’ascensore. “È anche una questione di sicurezza, poi per la fermata dell’ascensore è un peccato. Ricordo che fummo noi come opposizione, in fase d’approvazione del progetto Plus, con un emendamento a volere la seconda fermata che nel progetto non c’era.

Perché noi le cose buone, seppure all’opposizione le abbiamo sempre votate. Non come il centrodestra”.

Il problema al parcheggio di via Sant’Antonio, proprio sopra valle Faul, resta. “Sta ai tecnici valutare quale sia l’intervento più idoneo. Chiederò a che punto siamo nella prossima seduta di consiglio comunale, ma temo già la risposta.

Quest’amministrazione non ha ancora messo in piedi un’opera pubblica che sia farina del suo sacco.

Solo quelle che derivano dalla precedente. In più, quelle inaugurate poi finiscono così.

Sono stati solo capaci di mettere insieme interventi per asfaltare strada. Per il resto, ridotto dell’Unione, completamento dei portici a palazzo dei Priori, il nulla. Solo programmi sballati”.

– Cadono sassi, parcheggio transennato e ascensore chiuso a Sant’Antonio

Condividi la notizia:











6 giugno, 2020