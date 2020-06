“Il prefetto convochi un tavolo con le realtà provinciali per rilanciare il territorio”

Viterbo - Lettera aperta del consigliere comunale Galati a Giovanni Bruno: “Delineiamo una programmazione per superare questo drammatico momento”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del consigliere Galati al prefetto Giovanni Bruno –

Con la presente, le richiedo di convocare un tavolo che coinvolga tutte le realtà provinciali (politiche, economiche, culturali, sociali, sindacali, militari e di ordine pubblico) al fine di delineare una programmazione da fornire al territorio, per superare il drammatico momento che tutta la popolazione sta affrontando, in conseguenza dell’emergenza relativa al Covid-19.

In particolare, lei saprà sollecitare adeguatamente ognuno a mettere in campo tutte le singole esperienze, tese ad individuare comuni linee guida atte a far ripartire l’economia, le iniziative culturali, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni datoriali del commercio, dell’ospitalità e della ristorazione, con particolare attenzione nel far rivivere il cuore pulsante delle città, costituito dai centri storici anche dei piccoli borghi.

Questi, infatti, sono i luoghi vocati alla socializzazione e alla comunitarizzazione, base pulsante del ritorno alla vita e di risposta alle legittime esigenze di futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

Confido nella sua nota sensibilità e nella sua concretezza per guidare la rinascita della nostra amata Tuscia.

Vittorio Galati Consigliere comunale di Viterbo

6 giugno, 2020