Ratti lasciati liberi di circolare al Cunicchio

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Nonostante le ripetute segnalazioni di residenti e consigliere Ricci (Pd) dal comune tutto tace e l'unica via d'accesso è chiusa da 6 mesi

Viterbo – (g.f.) – Lasciate che i ratti circolino al Cunicchio.

Palazzo dei Priori è distante: occhio non vede, comune non duole.

Al consigliere Alvaro Ricci (Pd) hanno scritto i residenti, per fa presente la situazione. Topi enormi liberi di circolare. Ovunque escrementi e la strada che si avvalla.

L’esponente del Partito democratico ha pure fatto un sopralluogo in zona, toccato con mano la non piacevole situazione, scritto al sindaco Arena e nella seduta di consiglio dedicata alle interrogazioni è tornato a fare presente il disagio vissuto da chi abita in zona. Con potenziali rischi per la salute.

Al momento, però, nulla sembra essere cambiato.

“L’unica via di accesso – ricorda Ricci – è chiusa da oltre sei mesi, immagino per un cedimento stradale o fognario da dove escono topi giganteschi”.

In zona diverse case sono al piano terra, non deve essere piacevole il rapporto di vicinato con i ratti.

“Si può facilmente immaginare che tipo di problemi possano sorgere, di natura igienico sanitaria.

Ho segnalato due volte al sindaco e ai dirigenti il problema e nulla si è mosso. I residenti sono esasperati e a mio parere hanno anche ragione”. Chissà, invece, qual è il parere dell’amministrazione comunale.

16 giugno, 2020