Si sente male al bar, salvata da due bagnini

Il giornale di mezzanotte - Capodimonte - Il racconto di uno dei soccorritori, Gianfranco Proietti: "Non eravamo in servizio, ma il nostro intervento ha evitato il peggio"

Condividi la notizia:











Capodimonte – (a.c.) – Si sente male al tavolo di un bar, la salvano due bagnini che si trovano tra la clientela.

Sabato sera in un locale di Capodimonte, una donna ha accusato improvvisamente un malore. A soccorrerla prontamente due bagnini della Fisa, Giancarlo Proietti e Riccardo Fronda, che erano sul posto e l’hanno aiutata a riprendersi.

“È stata una fortuna che ci trovassimo lì – ha detto Proietti – il nostro intervento ha evitato il peggio. Ci stavamo rilassando sul lungolago dopo una giornata di lavoro. All’improvviso abbiamo sentito le urla di aiuto per questa signora che si era accasciata, svenuta, su un tavolo vicino al nostro. Si trattava di una turista di circa sessant’anni, proveniente dalla Calabria”.

Non erano in servizio, ma non ci hanno pensato due volte a intervenire. “Abbiamo messo la donna a terra con le gambe sollevate e le abbiamo bagnato la fronte con acqua – continua a raccontare il soccorritore -. Aveva le pulsazioni molto basse. Per fortuna, dopo circa un minuto ha ripreso i sensi e gradualmente ha recuperato la lucidità. Nel frattempo era stato avvertito il 118, che si è tenuto in contatto con noi fino a quando non è arrivata l’ambulanza, e alla fine si è risolto tutto per il meglio”.

Proietti e Fronda sono bagnini Fisa da tanti anni. “Credo che la signora si possa dire fortunata ad aver avuto vicini due soccorritori esperti come me e Riccardo – commenta Proietti -. Facciamo questo lavoro da tempo e la nostra presenza ha impedito che il panico prendesse il sopravvento. Se non fossimo intervenuti subito, la situazione sarebbe potuta diventare veramente grave”.

Condividi la notizia:











29 giugno, 2020