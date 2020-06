“Sono stato azzannato alla gamba, ho perso sangue e ho avuto paura di morire…”

Il giornale di mezzanotte - Vitorchiano - Andrea Marcosano racconta l'aggressione subìta da parte di un branco di cani durante la sua camminata mattutina

Viterbo – (p.p.) – “Ho urlato tanto, avevo paura che la mia vita finisse lì…”. Andrea Marcosano racconta quella che, da normale camminata mattutina, si è poi trasformata un incubo. Ieri è stato aggredito da un branco di cani. Solo uno è riuscito a raggiungerlo mordendogli il polpaccio. Ha perso molto sangue così come molto è stato lo spavento.

Nonostante tutto, è riuscito a chiamare i soccorsi. Adesso ne parla come di un brutto ricordo.

“Come faccio sempre – racconta Marcosano -, verso le 6,30 sono andato a camminare per le campagne a Vitorchiano. Arrivato in fondo a strada san Cataldo, ho visto sette cani maremmani che correvano contro di me.

Lì per lì, ho girato pensando che desistessero e invece mi sono venuti vicino. Uno addirittura è riuscito a passare sotto la rete di protezione per cui mi ha raggiunto e aggredito con un morso alla gamba sinistra.

Ho fatto un grande urlo di paura, perché ho pensato che la mia vita potesse finire lì. Invece. le grida hanno spaventato i cani che se ne sono andati”.

Marcosano è riuscito così a chiamare i soccorsi. “E’ arrivata un’ambulanza e l’operatrice che era sopra, mi ha detto che avevo buchi molto profondi, perché quei cani hanno i canini grandi.

All’ospedale mi hanno medicato e fatto una lastra, dimettendomi con 15 giorni di prognosi e una cura antibiotica da fare per una settimana. Mi ha azzannato in pieno la gamba sinistra e ho perso tanto sangue. N0n so cosa sarebbe potuto accadere se al posto di uno ci fossero stati anche tre o quattro di quei cani… probabilmente non sarei qui…”.

30 giugno, 2020