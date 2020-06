Cronaca - Arrestato dai carabinieri della stazione di San Martino

Condividi la notizia:











Viterbo – Trovato con 75 grammi di cocaina, arrestato.

Il 5 giugno i carabinieri della stazione di San Martino al Cimino – si legge nella nota dell’Arma – durante un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, hanno notato un auto in sosta al margine della carreggiata in posizione defilata, con a bordo un cittadino di origini albanesi, evidentemente in attesa di qualcuno.

I carabinieri della stazione a quel punto si sono avvicinati per procedere all’identificazione e hanno notato che il soggetto assumeva un atteggiamento guardingo”.

A quel punto hanno proceduto alla perquisizione del veicolo trovando nascoste 8 dosi di cocaina per un peso di 75 grammi.

L’uomo è stato bloccato, dichiarato in arresto per spaccio e portato nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo.

Condividi la notizia:











30 giugno, 2020