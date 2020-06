Ventiduenne trovato morto in casa a Bagnaia

Cronaca - Forse un malore a stroncare il giovane - Sul posto i carabinieri e il 118

Viterbo – Ventiduenne trovato morto in casa.

Tragedia a Bagnaia, in via Cardinal De Gambara. Un giovane di 22 anni, Fousseni El Madji del Ghana, è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

A fare la scoperta sarebbe stata la fidanzata, rientrando in casa.

La giovane ha immediatamente avvisato i carabinieri che sono arrivati sul posto insieme al 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è ancora chiaro se il 22enne sia morto per un malore o per altre cause.

Al momento la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre l’autopsia.

15 giugno, 2020