“Al parco Aleramo erba alta e incuria regnano sovrane”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Merli (Lega) in consiglio esorta il vicesindaco Contardo: "Gli interventi alla zona verde e parcheggio vanno seguiti"

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Erba alta e incuria alla zona verde e parcheggio Sibilla Aleramo, in una zona importante della città”. Valter Rinaldo Merli si sposta dalle parti di via Polidori per segnalare a Enrico Maria Contardo, assessore al Verde, l’ennesima situazione d’incuria in città.

Stavolta perché l’area non rientra nell’appalto comunale. Non una buona ragione per lasciarlo nell’abbandono.

“L’area verde attorno al parcheggio è una zona strategica, con uffici importanti, banche, assicurazioni”. Vuol dire che ogni giorno tanta gente passa e ammira lo stato (brado) del verde.

“È stato inaugurato nel 2010 dall’amministrazione Marini – ricorda Merli – ma da allora è ancora fuori dall’appalto, di conseguenza senza manutenzione, l’erba alta e l’incuria regnano sovrane”.

C’è disparità di trattamento. “Non possono esistere parchi di serie A e altri di serie B – continua Merli – vanno eseguiti gli interventi che occorrono, anche perché un’area nell’abbandono è presa di mira e può diventare territorio per giri poco leciti”.

L’assessore Contardo ha risposto in consiglio comunale assicurando che si darà da fare per la parte di sua competenza. “A breve – spiega Merli – l’erba sarà tagliata anche se non rientra in appalto”.

Condividi la notizia:











15 luglio, 2020