Approvato il rendiconto, lo scontro si sposta in consiglio

Viterbo - Comune - Via libera in seconda commissione ma l'opposizione vota no e promette battaglia

Viterbo – Approvato il rendiconto, ma la battaglia si sposta in consiglio comunale.

In seconda commissione, con un mese di ritardo rispetto ai tempi massimi previsti, arriva il via libera al bilancio che tira le somme sul 2019, con l’opposizione particolarmente critica, in particolare sulle somme rimaste inutilizzate.

Soprattutto in questa fase d’emergenza Covid, risorse potevano essere impegnate.

Il via libera in seconda commissione è a maggioranza, col sì del centrodestra e la minoranza contraria. Ma è solo il primo round.

23 luglio, 2020