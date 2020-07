Attenta Viterbese! Il Catanzaro mette gli occhi su Calabro

Sport - Calcio - Serie C - Il possibile arrivo di Foresti come direttore generale giallorosso potrebbe convincere il tecnico salentino a cambiare panchina

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La cessione del Siena si complica e Diego Foresti vira verso Catanzaro.

L’ex direttore generale della Viterbese era promesso al club bianconero, ma dopo lo stop della trattativa tra Fram group e Anna Durio è tornato a guardarsi nuovamente intorno.

Le pretendenti di certo non mancano e tra le principali c’è proprio il Catanzaro. Lunedì la società giallorossa ha annunciato Massimo Cerri come nuovo direttore sportivo e ben presto svelerà il nome del dg: se sarà Foresti, con cui i contatti sono ben avviati, si potrebbe aprire un clamoroso scenario che porterebbe Antonio Calabro sulla panchina delle aquile.

La notizia dell’interesse per il tecnico salentino, nel capoluogo calabrese, circola già da ieri e trova conferme anche in ambienti vicini alla società. Nessun contatto diretto, per il momento, visto anche il contratto che lega l’allenatore alla Viterbese fino al 2021, ma tanto basta per far scattare l’allarme in casa gialloblù.

Il club del presidente Floriano Noto ha infatti ambizioni d’alta classifica e questo, unito all’amicizia che lega Calabro a Foresti, potrebbe convincere il tecnico salentino a cambiare panchina. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi remota ma ulteriori aggiornamenti sono attesi entro il weekend. Difficile, in ogni caso, che il presidente della Viterbese Marco Romano liberi il tecnico senza problemi.

Samuele Sansonetti

29 luglio, 2020