Auto in fiamme dopo incidente, due morti

Fiumicino - Ferita una terza persona - Coinvolte tre auto

Fiumicino – Tragico incidente stradale, stamattina alle 6, sulla statale Aurelia.

All’altezza del chilometro 32, a Fiumicino, nella frazione di Palidoro, tre auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Una di queste si è incendiata subito dopo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri, per domare le fiamme e liberare i passeggeri delle auto dalle lamiere. Uno, ferito, è stato portato in ospedale. Per altre due persone non c’è stato niente da fare.

Il bilancio è quindi di due morti e un ferito.

Sul posto anche il personale dell’Anas e la polizia stradale, per regolare la viabilità ed eseguire i rilievi in modo da accertare la dinamica dell’incidente.

L’Anas ha inviato una nota con cui ha comunicato che, proprio per consentire i rilievi, era stato “provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione in corrispondenza del chilometro 32,000, in località Palidoro”. Sull’Aurelia il traffico è tornato regolare intorno alle 9,45.

Al momento n0n si conoscono le generalità delle vittime.

18 luglio, 2020