Campo del Pilastro, al via i lavori agli spogliatoi

Sport - Calcio - La ristrutturazione dovrebbe terminare a inizio agosto per permettere alla Viterbese di avere il campo a disposizione dopo il ritiro

Viterbo – (s.s.) – Ieri mattina il campo del Pilastro ha riaperto i cancelli.

Una delle ultime volte, se non l’ultima in assoluto, li aveva aperti sabato 7 marzo per ospitare la rifinitura della Viterbese che il giorno dopo ha affrontato il Rieti all’Enrico Rocchi.

La sconfitta per 1-0 ad opera dei cugini, retrocessi in serie D, è stata l’ultima partita di un campionato mozzato dal Covid-19 e chiuso in anticipo per via di un’emergenza sanitaria che non accennava a diminuire.

Oggi la situazione dei contagi è migliorata e la vita, anche nella Tuscia, sta riconquistando una parvenza di normalità che nei prossimi mesi, salvo ricadute, diventerà sempre più effettiva. Nel mondo del calcio la serie C 2020-2021 potrebbe ripartire tra la seconda e la terza decade di settembre e per quella data la Viterbese dovrebbe avere a disposizione il Vincenzo Rossi nella sua totalità.

Dopo l’installazione del fondo in erba sintetica, infatti, il comune si appresta a far partire anche il secondo stralcio di lavori che tra le varie novità porterà anche all’ammodernamento degli spogliatoi.

Ieri, come anticipato, alcuni operai sono entrati per effettuare le operazioni preliminari come lo sfalcio dell’erba, che prima del taglio era alta più di un metro. Nei prossimi giorni, forse anche oggi o domani, inizieranno i lavori veri e propri con l’obiettivo di consegnarli ultimati tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il tutto per consentire alla squadra di Antonio Calabro di avere il campo completo a disposizione subito dopo il ritiro estivo, che dovrebbe tenersi dopo la metà di agosto a Cascia.

Samuele Sansonetti

8 luglio, 2020