“Candidato sindaco della Lega… e sarà un politico”

Civita Castellana - Elezioni comunali - Umberto Fusco e i suoi avvertono gli alleati in vista delle amministrative di settembre

di Raffaele Strocchia

Civita Castellana – Umberto Fusco e i suoi avvertono gli alleati: “Il candidato sindaco di Civita Castellana deve essere della Lega”. E pure un politico. “Franco Caprioli – dice Enrico Maria Contardo – era un civico, ma la politica devono farla i politici”.

Nel primo pomeriggio, a palazzo Gentili, è prevista una riunione tra i coordinatori provinciali dei tre partiti di centrodestra. Umberto Fusco (Lega), Massimo Giampieri (FdI) e Alessandro Romoli (FI) cercheranno di trovare una quadra sul nome da proporre in vista delle amministrative del 20 e 21 settembre. “Spero – auspica Fusco – che alle elezioni ci presenteremo uniti”. Nell’ultima tornata non è stato così, con Forza Italia che ha deciso di correre da sola.

Civita Castellana rivà alle urne dopo un anno, in seguito alle dimissioni di Caprioli. “Per motivi personali – sottolinea Fusco -. Era la persona giusta, ma alla sua prima esperienza politica. E per amministrare una città come Civita Castellana, che è il secondo comune più grande della Tuscia, l’esperienza è importante. Serve testa e stomaco. Inizialmente la sua decisione di staccare la spina ci ha lasciati perplessi, ma alla fine abbiamo avuto coraggio. Abbiamo fatto degli errori ma ne facciamo tesoro, perché Civita Castellana deve essere ben rappresentata”.

La Lega si dice pronta a riprendere la corsa. “Abbiamo voglia di ricominciare – aggiunge Fusco -, con una squadra pronta a rimettersi in gioco. Civita Castellana è una realtà a noi cara, dove continueremo a essere protagonisti. Il 22 settembre saremo di nuovo al vertice del comune. Alle scorse elezioni abbiamo avuto un enorme successo, il sindaco era della Lega come la maggior parte dei consiglieri. In quest’anno ci siamo trovati a fare un lavoro arduo, dopo aver ereditato un’amministrazioni che per tanti anni era stata guidata dalla sinistra. Abbiamo cercato di superare una serie di criticità per rispettare il patto che avevamo fatto con i cittadini che in noi avevano riposto fiducia, ma è andata come è andata”.

Contardo ricorda che “Civita Castellana era vicina alla bancarotta e che c’erano una serie di problematiche ambientali createsi nei dieci anni di governo di centrosinistra. Il Coronavirus ha poi dato la mazzata finale – sottolinea -. A settembre abbiamo ottime possibilità di vincere. Il gruppo è unito come non mai e tra i cittadini c’è ancora quella voglia di Lega e di cambiamento che si respirava un anno fa e che ci ha permesso di far registrare al partito il miglior risultato tra le città del centro sud sopra i 15mila abitanti”.

20 luglio, 2020