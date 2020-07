Candidatura di Luca Giampieri, la Lega si divide ma dice ancora no al candidato FdI

Civita Castellana - Elezioni comunali - Intesa ancora lontana nel centrodestra e tra i due litiganti spunta Forza Italia

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – (g.f.) – Fratelli d’Italia punta su Luca Giampieri, ma la Lega continua a dire no.

Sul candidato sindaco a Civita Castellana nel centrodestra l’intesa resta lontana. Ieri, riunione dei tre partiti a livello comunale. Se ne sono presentati due, Lega e FdI, assente FI.

Tra i leghisti, qualcuno sarebbe pronto a sostenere il consigliere uscente FdI, ma c’è una parte del gruppo comunale, invece, che insiste su quella che è la linea finora portata avanti dal partito a ogni livello, avere un proprio candidato in virtù della forza elettorale espressa, circa 2600 voti alla tornata elettorale di un anno fa, contro gli 800 della formazione di Giorgia Meloni.

Situazione di stallo.

Fratelli d’Italia punta su Giampieri, lo ritiene un nome “gradito” a livello locale, quindi un candidato forte.

Senza contare che il partito non ha mai avuto nella Tuscia un’investitura di coalizione per un candidato sindaco. Con i dati che indicano in crescita i meloniani, questa ritengono che possa essere la volta giusta, con il candidato giusto. Altrimenti, si dicono pronti ad andare per proprio conto. A quel punto la situazione si complicherebbe.

Sul fronte Lega, se una parte è sembrata propensa a raggiungere un’intesa, altri puntano ad avere un proprio nome da spendere. Seppure questo nome allo stato attuale non sembra esserci.

Valerio Turchetti è la prima e per ora unica scelta, ma non pare intenzionato.

Ecco che allora tra i due litiganti potrebbe esserci il terzo che candida. Un’idea, la cui paternità viene attribuita alla Lega, vedrebbe eventualmente proporre un nome di Forza Italia. Claudio Parroccini.

Scelto perché in questo modo gli azzurri otterrebbero, esprimendo il sindaco, un risultato più importante e indebolirebbero FdI. Sono conti, fatti senza l’oste, o meglio le urne.

Quanto ci sia di reale o quanto frutto della situazione incandescente che si sta delineando a Civita Castellana nel centrodestra è presto per dirlo.

Ma mentre le altre formazioni lo scoglio candidato l’hanno superato, FdI, Lega continuano a discutere. Niente di nuovo, è tutto in perfetta continuità col recente passato in amministrazione Caprioli.

Giuseppe Ferlicca

29 luglio, 2020