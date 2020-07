“Cari giovani mai più assembramenti, proteggete i vostri nonni e genitori”

Coronavirus - L'appello del direttore dello Spallanzani ai ragazzi, dopo che l'età media dei contagiati si è abbassata

Roma – Si è rivolto direttamente ai giovani. Non per colpevolizzarli, ma per renderli consapevoli di quanto siano determinanti nella lotta al Coronavirus.

Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, ha lanciato su Facebook un appello ai giovani perché l’età media dei positivi si sta progressivamente abbassando.

“Carissimi giovani – si legge sul post pubblicato sul suo profilo -, dimostrate di essere la parte migliore di questa società, mai più assembramenti, vi prego. Guidate in primalinea questa guerra che vinceremo sicuramente, anche e soprattutto dimostrando di saper applicare le regole con disciplina e senso del dovere. Fate attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi, proteggete i vostri genitori e i vostri nonni con un atteggiamento di responsabilità. Tenete alta la guardia. Usciremo da questa situazione anche grazie alla vostra forza e voglia di costruire insieme un mondo migliore. Da questa negatività tiriamo fuori il meglio di noi”.

Tra i nuovi contagiati da Covid-19 ci sono sempre più giovani, anzi, giovanissimi. Nelle ultime settimane gli under 18 positivi si sono quintuplicati, passando dal 2 per cento al 9,43 per cento. Secondo l’Istituto superiore di sanità, l’età media dei nuovi contagi negli ultimi trenta giorni è 47 anni. All’inizio della pandemia era 61.

14 luglio, 2020