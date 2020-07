Civita Castellana, elezioni fissate il 20 e 21 settembre

Politica - Eventuale turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre - Alle urne anche Bomarzo e Blera

Civita Castellana – (g.f.) – Civita Castellana, si torna al voto il 20 e 21 settembre.

Fissata la data del ritorno anticipato alle urne per l’amministrazione comunale. Negli stessi due giorni, saranno chiamati al rinnovo nella Tuscia, anche Bomarzo e Blera, che sarebbero, dove il voto era programmato in primavera, ma per effetto del Covid è stato rinviato.

Diversamente da Civita Castellana, dove i seggi per sindaco e consiglio si sarebbero dovuti aprire di nuovo tra quattro anni, ma il primo cittadino Franco Caprioli si è dimesso e l’amministrazione di centrodestra, ad appena un anno dalla vittoria è caduta.

L’eventuale turno di ballottaggio, che interessa soltanto Civita, è invece fissato per il 4 e 5 ottobre.

A stabilire la tornata elettorale, il decreto della ministra dell’Interno Lamorgese. Comprende le amministrative nelle regioni a statuto ordinario, inclusi i comuni come quello civitonico, in cui la ragione del ritorno alle urne è diverso dalla normale scadenza.

Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

17 luglio, 2020