“Completamento trasversale, un’arteria di sviluppo prioritario per la Tuscia”

Viterbo - Massimo Giampieri (FdI) commenta l'inserimento dell'opera nel decreto Semplificazioni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In arrivo il commissario per la Trasversale Terni-Civitavecchia.

Finalmente, come richiesto da Fratelli d’Italia ormai più di due mesi fa, anche quest’opera, fondamentale per il nostro territorio, è stata inserita tra quelle commissariabili dalla ministra Paola De Micheli.

A chiedere il “modello Ponte di Genova” era stato infatti lo stesso deputato Mauro Rotelli che, in un intervento in Commissione, aveva interrogato proprio la ministra sulla necessità di adottare una misura snella per il completamento dell’infrastruttura, da lungo tempo attesa da due Regioni, Lazio ed Umbria.

Terminare l’ultimo tratto che collega Monte Romano a Civitavecchia significa portare a compimento un’arteria di sviluppo prioritario per la Tuscia per i conseguenti collegamenti economici e turistici che ne derivano.

Fratelli d’Italia non ha mai particolarmente apprezzato i tracciati proposti in passato, ma ha sostenuto sempre, in maniera convinta, la necessità del completamento dell’opera e del superamento di Monteromano.

Del resto le somme stanziate per terminare il tracciato sono talmente ingenti che si è reso obbligatorio uno sforzo comune con il massimo coinvolgimento di tutte le parti in causa finalizzato ad ottenere un obiettivo condiviso: la necessaria crescita del territorio.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

8 luglio, 2020