Divieti al parcheggio di via Garbini ma i lavori non partono

Viterbo - In consiglio comunale Massimo Erbetti (M5s) chiede spiegazioni al sindaco Arena

Viterbo – (g.f.) – Che fine hanno fatto i lavori al parcheggio di via Garbini?

Passando da quelle parti, lato opposto rispetto agli uffici comunali, se lo è domandato Massimo Erbetti (M5s).

Ci sono i cartelli col divieto di sosta, ma non si vedono gli operai.

“Il divieto – spiega Erbetti in consiglio comunale – è lì dal 13 luglio, mentre dal 15 era previsto l’inizio degli interventi. Siamo al 20 e nulla si è mosso, mentre i cartelli sono ancora lì, insieme a macchine e addirittura camper in sosta”.

Non dovrebbe durare ancora a lungo. In un verso o in un altro.

“Ho sentito il dirigente ai Lavori pubblici Gai – risponde il sindaco Giovanni Arena – la ditta non ha dato indicazioni precise per l’inizio dell’intervento ma ho chiesto di mettersi in contatto per avere informazioni.

Capisco che il cantiere debba essere predisposto prima, ma non con venti giorni d’anticipo”.

23 luglio, 2020