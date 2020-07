Cronaca - Marta in lutto per la morte di Michela Pesci, giovane 19enne, stroncata da un terribile male - Faceva parte della Bardella maremmana

Marta – “D’ora in poi, quando alzeremo gli occhi al cielo penseremo a te, il nostro Angelo, la nostra Principessa”. Un immenso dolore ha colpito la piccola comunità di Marta per la morte di Michela Pesci, giovane 19enne, stroncata da un brutto male.

Una malattia che se l’è portata via troppo presto e ha spento quel sorriso che in molti ricordano. Su Facebook si susseguono da qualche ora i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia della ragazza.

Michela aveva lunghi capelli biondi e uno sguardo dolce e allegro. Piena di vita e di passioni, in particolare quella per i cavalli. Faceva, infatti, parte della Bardella maremmana.

Commovente il messaggio che il circolo ippico le dedica: “Oggi, (giovedì, ndr) non è un giorno qualunque – si legge sulla pagina Facebook -. Oggi è un giorno che tutti noi ricorderemo con molta tristezza, un giorno in cui una parte di noi, quella più dolce, se n’è andata e non tornerà più. Avremmo voluto che questo maledetto giorno non arrivasse mai. D’ora in poi, quando alzeremo gli occhi al cielo penseremo a te, il nostro Angelo, la nostra Principessa.

Dicono che non esiste morte finché qualcuno porterà con se il ricordo di una persona, ebbene, il tuo dolce sorriso e la tua eleganza brilleranno per sempre nei nostri occhi, la tua voce tenue e la tua risata squilleranno per sempre nelle nostre orecchie, la tua timidezza e la tua innocenza infiammeranno per sempre i nostri cuori.



Vogliamo ricordarti così, in sella al tuo cavallo, con quella gonna e quel sorriso sempre stampato sulle tue labbra, con quello stile e quell’eleganza che in poche hanno, insieme a quei piccoli puledri che come te vivevano gli anni più belli della loro vita.



Noi non ti dimenticheremo mai, sarai per sempre insieme a noi come in queste immagini, il nostro Angelo, la Principessa de La Bardella Maremmana. Ciao Michela, che tu possa aver trovato finalmente la pace.



Il Circolo Ippico La Bardella Maremmana si stringe con dolore attorno all’amico Walter, alla famiglia Pesci ed alla famiglia Lo Faro”.

Le scrive poi Federica: “Con quel vestito da principessa sarai la cavallerizza più bella tra milioni”. Ed Elisa: “Ciao dolcissima Michela, ora sarai tra gli Angeli l’Angelo più bello. Non dimenticherò mai il tuo dolce sorriso. Veglia sulla tua famiglia ed aiutala a convivere con questo immenso dolore”.

Cordoglio anche sulla pagina della scuola Orientamento Iiss Dalla Chiesa che posta anche una foto della giovane con lo sfondo del lago. “Sul nostro universo da oggi brilla una nuova stella. Cercala bene, lassù, la troverai. È Michela che il paradiso, invidioso della sua bellezza, ha voluto con sé. Da lassù lei ci guarda e con il suo sorriso illumina la nostra notte. Michela, sarai per sempre una di noi”.

Anche il sindaco Maurizio Lacchini ha voluto rivolgerle un messaggio: “Siamo sconvolti – commenta – tutta l’amministrazione e la comunità sono vicini alla famiglia per questo immenso dolore”.

Ieri a Marta si sono svolti i funerali. Grandissima la commozione e ancor più grande il dolore per questa giovane e bellissima ragazza che non c’è più.

4 luglio, 2020