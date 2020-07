Sociale - Lo scrive su Twitter il governatore Nicola Zingaretti

Condividi la notizia:











Roma – “Dopo 40 anni la Regione Lazio ha nuova legge per bambini da 0 a 6 anni. Più qualità nell’offerta formativa, attenzione a servizi in periferia e in piccoli centri, inclusione bambini con bisogni educativi speciali. Ripartiamo da bambine e bambini, non sono parole ma fatti concreti”.

Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

Condividi la notizia:











15 luglio, 2020