Viterbo - Perazzino aveva 74 anni - I funerali domani, 2 luglio, alle 10 alla chiesa della Trinità

Viterbo – E’ morto il titolare dello storico bar Rodolfo.

Rodolfo Perazzino era un’istituzione a Viterbo. Proprietario del bar in via Cesare Dobici (vicino il palazzo delle Poste a Via Ascenzi) era meta di molte persone che andavano a fare colazione o semplicemente si andavano a prendere qualcosa da bere. Rodolfo ha servito ai viterbesi milioni di caffè.

Perazzini aveva 74 anni.

Cordoglio in città per la notizia della sua morte.

“Ciao Rodo’ – scrive Maria Rita De Alexandris su Facebook -, l’orzo con l’arancia e la cannella non lo dimenticherò”.

Scrive Angela Russo: “Ho appreso da pochi istanti della morte del nostro fantastico ed encomiabile Rodolfo, proprietario del bar accanto al palazzo di Poste Italiane. Vorrei esprimere da parte mia e di tutti quelli (siamo in migliaia, forse anche di più) che sono cresciuti da Rodolfo: marito e padre amorevole, impazzito quando ha avuto la notizia che sarebbe diventato nonno. È stato per tutti noi esempio di civiltà, rispetto per chiunque e battuta sempre pronta! Un grande uomo insomma . Che la terra ti sia lieve Rodolfo, proteggi la tua famiglia fin lassù. Noi non ti dimenticheremo mai”.

I funerali si svolgeranno domani, 2 luglio, alle 10 alla chiesa della Trinità.

1 luglio, 2020