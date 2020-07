In fiamme deposito dei mezzi di Viterbo ambiente

Montefiascone - I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere l'incendio - Sul posto i volontari della protezione civile e i carabinieri - FOTO

Montefiascone – In fiamme deposito dei mezzi della Viterbo ambiente a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento intorno alle 20.30 si รจ sviluppato un incendio che sta interessando lo stabile adibito a rimessa dei veicoli della Viterbo ambiente che si occupa della raccolta dei rifiuti a Montefiascone.

Sul posto i vigili del fuoco con un’autopompa serbatoio e una jeep insieme all’autobotte e all’autostrada. Sono intervenuti anche i volontari della protezione civile e una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.



I pompieri stanno lavorando per contenere le fiamme all’interno. Il fumo sta uscendo dal tetto del capannone in via Cevoli.

13 luglio, 2020