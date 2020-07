Cronaca - Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri - La strada è chiusa e il traffico è stato deviato

Tuscania – Frontale sulla Tuscanese, muore centauro.

Tragedia nel pomeriggio alle porte di Tuscania. Per cause in corso di accertamento, un furgone e una moto si sono scontrati frontalmente nella serie di tornanti che portano alla cittadina.

L’impatto è stato violentissimo e il motociclista sarebbe morto sul colpo.

Sul posto i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La strada è chiusa, anche con il supporto delle volanti della polizia, e il traffico è stato deviato.

A Viterbo pattuglie della stradale hanno bloccato l’accesso delle macchine su strada Bagni.

1 luglio, 2020