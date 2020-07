Giovane imprenditore smembrato e decapitato nel suo appartamento di lusso

New York - La vittima è stata ripresa dalle telecamere mentre entra nell'ascensore insieme al killer - L'assassino indossava guanti, cappello e una maschera

Condividi la notizia:











New York – Smembrato e decapitato con una sega elettrica nel suo lussuoso appartamento nel Lower East Side. La vittima del macabro omicidio è il 33enne Fahim Saleh, giovane imprenditore bengalese e fondatore della startup per motociclisti Gokada.

A trovare il corpo esanime di Fahim Saleh, ieri pomeriggio, è stata la sorella. Allarmata perché non aveva notizie del fratello da un giorno, si è recata nel suo appartamento e si è trovata di fronte una scena orribile. Le varie parti del corpo di Saleh erano stato messe dal killer in pacchetti di plastica, la sega elettrica con cui l’imprenditore era stato sezionato era attaccata alla corrente.

La polizia ha affermato di non avere ancora un movente, ma ritiene che a eseguire l’omicidio sia stato un professionista. Le ultime immagini di Saleh, poco prima della sua morte, sono quelle riprese dalle telecamere dell’edificio in cui si trova il suo appartamento. L’imprenditore entra in ascensore insieme al killer, che indossava guanti, cappello e una mascherina. Il New York Daily News, che cita una fonte della polizia, afferma che l’assassino avesse con sé anche una valigia.

Dopo essere scesi dall’ascensore, il killer ha aspettato che Saleh aprisse la porta, poi si è buttato contro di lui e lo ha ucciso efferatamente. L’omicida ha poi pulito le sue tracce ed è scappato.

Ad annunciare la notizia dell morte di Fahim Saleh al pubblico è stata la stessa startup Gokada, che su Facebook ha scritto: “È con profonda tristezza e rammarico che dobbiamo informarvi dell’improvvisa e tragica scomparsa del nostro fondatore e Ceo, Fahim Saleh. Fahim è stato un grande leader, un’ispirazione e una luce positiva per tutti noi di Gokada, e siamo completamente sconvolti dalla triste notizia”.

Condividi la notizia:











15 luglio, 2020