“Il governo vuole inviare 40 migranti a Valentano senza sapere se hanno il Coronavirus”

Il senatore Francesco Battistoni (FI) parla di "superficialità incredibile" e "sicurezza a rischio"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La superficialità con cui il governo sta gestendo il delicato tema dei migranti in questo Paese è imbarazzante.

Apprendo adesso che vorrebbero inviare 40 migranti a Valentano, un piccolo comune di poco più di 2800 abitanti che, ad oggi, non dispone di uno Sprar. Quello utilizzato in precedenza, infatti, è attualmente sottoposto a vincolo cimiteriale e quindi ad un divieto di dimora, oltre ad essere in procinto di diventare dimora storica, la cui sicurezza infrastrutturale, al momento, non può essere garantita.

Non secondario, inoltre, è il rispetto della normativa prevista in materia di sicurezza e di salute rispetto al Covid che, al momento, non sembra essere preso in considerazione: non si sa nulla sulle condizioni di salute di questi migranti e il comune, dato lo scarso preavviso, non può far fronte da solo al controllo sanitario.

Data la popolazione esigua, qualora anche solo la metà dei migranti dovesse essere positiva, il comune diventerebbe zona rossa e, soprattutto, come pensano di evitare che, anche questa volta, i migranti non scappino?

Credo che questa superficialità, che potrebbe aver inciso sull’aumento dei casi positivi al Coronavirus, sia inopportuna e rischia di vanificare i numerosi sforzi fatti da tutti fino ad ora. Presenterò oggi stesso un’interrogazione urgente al ministro Lamorgese per chiedere di fare chiarezza, nella speranza, ovviamente, che questo scenario non si realizzi.

Francesco Battistoni

Senatore Forza Italia

28 luglio, 2020