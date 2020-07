“Grazini e Pallotta hanno riportato fatti a metà, non corrispondenti alla realtà”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - L'assessora Mancini (Sviluppo economico) replica ai commercianti Grazini e Pallotta sui 2mila euro per i disagi dei lavori a via Cairoli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’assessora allo sviluppo economico Alessia Mancini, alle dichiarazioni dei commercianti Grazini e Pallotta, sui duemila euro promessi dall’amministrazione comunale per i disagi a via Cairoli e non erogati. L’assessora dichiara che una delle due imprese non è in regola col Durc. Affermazione delicata, di cui l’assessora si assume la totale responsabilità, e che pubblichiamo per dovere di cronaca. – Ho letto l’intero articolo e mi sono soffermata sulle dichiarazioni rilasciate dai due commercianti di via Cairoli.

A questo proposito, mi vedo costretta a intervenire per ricordare a Saul Pallotta che il comune ha provveduto a erogare i suoi soldi lo scorso 22 giugno.

Avrebbe provveduto a erogare anche la parte spettante a Gianfranco Grazini, ma vista la non regolarità del suo Durc, l’ente non può procedere con il pagamento.

Lo stesso Grazini sa benissimo che non appena sarà regolarizzata la questione del Durc avrà la somma di sua spettanza. Capisco i ritardi, capisco i disagi.

In passato la chiusura della strada per i lavori, nei mesi scorsi il lockdown per l’emergenza Covid. Comprendo perfettamente le lamentele per i mancati guadagni. Non ritengo però corretto che vengano riportati fatti a metà o non corrispondenti alla realtà.

Alessia Mancini

Assessora allo sviluppo economico e alle attività produttive

8 luglio, 2020