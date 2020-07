“Il poliambulatorio Da Vinci estraneo all’operazione Panacea”

Civita Castellana - La precisazione della direzione del centro

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – La direzione del poliambulatorio Da Vinci di Civita Castellana avvisa tutti i pazienti che la struttura non è in alcun modo coinvolta nella cosiddetta operazione Panacea condotta dalle forze dell’ordine.

Le notizie relative a tale operazione e alle successive indagini a carico di 16 dottori fanno riferimento a un altro centro medico.

Poliambulatorio Da Vinci è struttura regolarmente aperta e operativa a norma di legge, come sempre. Sono quindi prenotabili esami nell’ambito della diagnostica per immagini e visite specialistiche in regime privato.

Poliambulatorio Da Vinci

21 luglio, 2020