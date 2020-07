Il Volley life ingaggia Marco Cosimo Piscopo

Sport - Pallavolo - Il centrale: "Ho sposato un progetto ambizioso, ma concreto"

Viterbo – Marco Piscopo il primo acquisto del Volley life per il prossimo campionato di serie B maschile.

Dopo la conferenza di presentazione delle attività in cantiere per la prossima stagione sportiva arriva la prima notizia di mercato della società viterbese.

“Ho sposato un progetto ambizioso, ma concreto. Il presidente Stefano Caporossi mi ha parlato delle sue idee di sviluppo per la pallavolo e per lo sport viterbese. Ho scelto Viterbo come città dove vivere e voglio portare alla squadra della mia città il mio contributo”.

Queste le parole di Marco Cosimo Piscopo che approda nel Volley Life mettendo a disposizione la sua grande esperienza maturata in venti anni da protagonista nei campi di serie A e un palmares di grande spessore nel quale spiccano la vittoria di uno scudetto e una coppa Cev.

Un grande arrivo per tutti i tifosi e per la società gialloblù, un biglietto da visita testimone della voglia di far bene della nuova dirigenza viterbese che commenta con entusiasmo l’arrivo del centrale: “il lavoro di programmazione, l’amore per Viterbo e la vicinanza del mondo imprenditoriale ci ha dato la forza per lanciarci in questa nuova avventura. Ci teniamo a ringraziare chi ha sempre creduto in noi, a partire da AntennAdsl che sempre stata al nostro fianco. Abbiamo molta strada da fare e siamo convinti che tutta la città ci aiuterà per far valere la forza e i colori di Viterbo in tutta Italia”.

14 luglio, 2020