“Italia Viva non è stata coinvolta né sulla scelta del nome né sul programma”

Civita Castellana - I rappresentanti del partito non concordano sulle modalità di scelta del candidato sindaco Pd

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Prendiamo atto che il Pd a Civita Castellana ha individuato il proprio candidato sindaco.

Questa scelta, che noi rispettiamo, ci porta necessariamente ad esprimere forti perplessità sulle modalità in cui è avvenuta.

Italia viva, realtà presente sul territorio comunale, alleata del Pd sia al governo nazionale che regionale, non è stata coinvolta né sulla scelta del nome né tanto meno sul profilo programmatico a sostegno di questa candidatura.

Dobbiamo quindi ritenere che a Civita Castellana il Pd non persegua l’idea di un campo largo di centro sinistra, ma scelga in modo miope di escludere le molte sensibilità moderata che Italia Viva rappresenta.

Siccome siamo convinti che a Civita Castellana come in Italia, la buona politica parta dalle idee, dai programmi concreti e da il coinvolgimento di tutti, Italia Viva proseguirà per la propria strada proponendo un programma e un candidato che possa rappresentare al meglio la nostra comunità.

Viterbo Italia Viva

24 luglio, 2020