“La Lega non ha presentato emendamenti per un termovalorizzatore nel Viterbese”

Tarquinia - Arriva la precisazione dal gruppo del Carroccio in regione, mentre sindaco Giulivi e consiglieri minacciano di lasciare il partito

Roma – “La Lega non ha presentato alcun emendamento a sostegno di un possibile termovalorizzatore nel Viterbese”. Mentre a Tarquinia il sindaco Giulivi e l’intero gruppo di leghista minaccia di lasciare il partito o autosospendersi, dal Carroccio in regione arriva la precisazione sull’impianto, argomento affrontato in consiglio, per il piano rifiuti

“Però – continua il gruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio – crede che l’emergenza rifiuti del Lazio, dovuta alla mancanza di pianificazione su Roma Capitale, debba essere risolta con una impiantistica all’avanguardia come il modello Copenaghen, di cui Nicola Zingaretti e Virginia Raggi non ne vogliono sapere.

Prima di lanciare accuse gratuite e infondate, sarebbe gradito informarsi. È stata rispettata la linea del partito”.

29 luglio, 2020