Civita Castellana - Elezioni comunali - Su Facebook comparsa una pagina "Salviamo Civita" invita i cittadini a scendere in campo contro la politica: "Ha fatto regredire la città"

Civita Castellana – (g.f.) – La politica discute e i civici si organizzano.

Le elezioni comunali a Civita Castellana si avvicinano. Si vota il 20 e 21 settembre e mentre tra i partiti si cerca una difficile intesa su candidati sindaco e programmi, più i primi rispetto ai secondi, si muove un mondo che con la politica ci tiene a mantenere una certa distanza.

È comparsa su Facebook una pagina che si propone un progetto ambizioso, salvare Civita Castellana.

Cosa e chi ci sia dietro ancora non è dato sapere. Si sa, però, il nome, Salviamo Civita e qual è l’intento.

“Stiamo formando una lista civica – fanno sapere – formata da soli cittadini di Civita Castellana, i quali vogliono contribuire nel portare al proprio paese la loro semplice esperienza, per far tornare il giusto decoro e la giusta qualità di vita che merita”.

Gli antagonisti si comprende chi siano. “Da 20 anni a questa parte i partiti politici che si sono alternati nel guidare il paese, a nostro avviso hanno tutti fatto regredire questa importante città.

Possiamo anche sbagliarci, ma se la pensi come noi contattaci, scendi in campo, senza vergogna, senza problemi di non esser all’altezza di farlo, perché coloro che ti dicevano che ne erano all’altezza abbiamo tutti visto i loro risultati”.

Un invito a farsi avanti: “Ti aspettiamo se vuoi cambiare il modo di amministrare il tuo paese”. Altrimenti: “Puoi continuare nel riporre la tua fiducia verso quei partiti politici che fino a ieri ti hanno dimostrato la loro bravura”.

30 luglio, 2020