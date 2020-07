“La tempistica delle dimissioni conferma il sospetto che si tratti di una strategia preelettorale”

Orte - Il Partito democratico sull'uscita dalla maggioranza di Marco Tofone

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Si avvicina la scadenza elettorale delle elezioni comunali del 2021 ad Orte e i componenti dell’amministrazione Giuliani si stanno riposizionando.

Di ieri la notizia dell’uscita dalla maggioranza di Marco Tofone, in quota Lega, l’unico a dare seguito alle voci che vogliono una maggioranza litigiosa con tanti aspiranti alla candidatura a sindaco.

Certo la tempistica delle dimissioni conferma il sospetto che si tratti di mera strategia preelettorale. Il fallimento dell’amministrazione Giuliani è evidente da tempo, quindi le giustificazioni addotte da Tofone avrebbero richiesto una tempistica diversa.

Lo stesso in qualità di presidente del consiglio comunale avrebbe potuto ascoltare e tenere in considerazione la volontà di collaborazione delle minoranze, convocano più consigli comunali ed evitando l’ostruzionismo che in questi anni ha perpetrato alle loro richieste.

La connotazione destrorsa della giunta Giuliani non è stato collante sufficiente a tenere insieme gli aspiranti contendenti. Meno attaccamento alla carica, più umiltà e volontà di operare per il bene di Orte. Questo auspichiamo.

Partito democratico Orte

3 luglio, 2020