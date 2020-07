Civita Castellana - Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea degli iscritti

Civita Castellana – È l’avvocato Domenico Cancilla il candidato sindaco del Pd.

Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea degli iscritti, su indicazione del segretario Domenico Cancilla.

Il tutto è stato facilitato dal fatto che l’ex consigliere e segretario del Pd Simone Brunelli ha ritirato la propria candidatura.

Cancilla, già in lista con Zezza candidato sindaco, non è nuovo a ruoli amministrativi. È stato, infatti, assessore in passate amministrazioni.

22 luglio, 2020