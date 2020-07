Le 20 fioriere a piazza del Comune per evitare la sosta selvaggia delle auto

Viterbo – Sono 20 le fioriere di ferro disposte a semicerchio al centro di piazza del Comune. Abbellite con altrettanti bossi da 85 centimetri hanno fatto il loro ingresso in piazza il 10 luglio. Un provvedimento voluto dal comune per evitare il parcheggio selvaggio di fronte palazzo dei Priori, in particola modo nelle ore serali. “Basta utilizzare piazza del Plebiscito come un parcheggio – ha affermato il sindaco Giovanni Arena nei giorni scorsi – . Non era più tollerabile accettare una simile situazione, in netto contrasto con il decoro urbano e il rispetto del nostro centro storico”. Sulla stessa linea d’onda l’assessore al centro storico, lavori pubblici e viabilità Laura Allegrini. L’assessore nei giorni scorsi ne ha anche sottolineato una certa utilità. “All’occorrenza – ha specificato Allegrini nei giorni scorsi – potranno essere rimosse senza troppi passaggi. Sono funzionali ed esteticamente in linea con l’ornato del nostro centro storico”.