“Lunedì ordinanza con provvedimenti più severi”

Venezia - Il presidente della regione Veneto Zaia dopo l'aumento dell'indice di contagiosità: "Tso obbligatorio a chi rifiuta cure e isolamento"

Venezia – “Siamo passati dal rischio basso a quello elevato, sta accadendo quello che vi avevo preannunciato”. Luca Zaia, presidente della regione Veneto, fa il punto della situazione Coronavirus e il dato attuale Rt è arrivato a 1,63, contro lo 0,42 di ieri.

È il tasso di contagiosità, ovvero quante persone mediamente restano infettate da ogni positivo. Indice cresciuto nell’ultima settimana. con 31 nuovi positivi. Per questo Zaia annuncia provvedimenti più severi in vista da lunedì.

“Se stiamo senza mascherina a fare assembramenti – ha detto Zaia – e pensiamo che i complottisti abbiano ragione, stiamo preparando la culla per il neonato. Perché quando tornerà il virus sarà forte e qui non ce ne sarà più per nessuno”.

Il presidente del Veneto auspica trattamento sanitario obbligatorio per chi rifiuta le cure e l’isolamento. “Non esiste che un positivo vada in giro. Non possiamo stare lì a discutere con chi non si vuole farsi curare”.

3 luglio, 2020