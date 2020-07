“Massima fiducia nel sindaco Arena, ma l’amministrazione deve ripartire”

Viterbo - Crisi in comune - Umberto Fusco (Lega) dopo il caos nella maggioranza

Viterbo – (r.s.) – Il caos nella maggioranza a palazzo dei Priori ha fatto capolino anche nella conferenza della Lega sulle elezioni comunali a Civita Castellana.

“Il sindaco Giovanni Arena – ha detto il senatore del Carroccio Umberto Fusco – si è subito attivato per risolvere il problema convocando i quattro capigruppo. Alla fine è andato tutto per il verso giusto ed è emersa la volontà di coesione per ripartire. Io credo in questa maggioranza, ma dobbiamo ripartire forte. Qui se non si parte…”.

Il caos nel centrodestra al comune di Viterbo è esploso venerdì. Prima Fratelli d’Italia che, in disaccordo con Fondazione, esce dalla giunta. E poi la Lega che alza i toni: “I nostri assessori non parteciperanno più alle riunioni finché non ci sarà un chiarimento”. Ma oggi Fusco puntualizza: “Ce l’avevamo con l’intera coalizione, non con le singole persone”.

Dalla riunione con i capigruppo è emerso che Arena metterà mano alle deleghe dirigenziali. Ma il primo cittadino non esclude un rimpasto anche tra quelle degli assessori. “La Lega – spiega Fusco – ha massima fiducia nel sindaco. È lui che dirige la squadra e che deve trovare le soluzioni affinché la macchina amministrativa funzioni. Si faccia buona politica, perché la città non può più aspettare”.

L’assessore Enrico Maria Contardo aggiunge: “Il Coronavirus ha fatto slittare di almeno sei mesi quanto avevamo programmato. Nella giunta un po’ di nervosismo c’è, ma con Arena era già stato detto di rivedere l’assetto organizzativo dell’ente affinché il comune sia messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile. Serve armonizzazione e ottimizzazione”.

20 luglio, 2020